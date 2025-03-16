Одіозна румунська Шошоаке у листі до Путіна зазіхає на території України

Антиукраїнська лідерка румунської партії S.O.S. România Діана Шошоаке написала листа російському правителю Володимиру Путіну, де поскаржилась на відмову зареєструвати її кандидаткою в президенти Румунії й заявила, що хоче "повернути" нібито румунські території, які належать Україні.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Приводом для листа Шошоаке Путіну стало рішення Центральної виборчої комісії Румунії вдруге не допустити її до виборів президента через її антиконституційні заяви.

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Одіозна політикиня ж вважає, що насправді це повʼязано з її неодноразовими закликами налагодити "добрі відносини" з Росією, а в Румунії насправді встановилась "справжня диктатура".

Дослівно лист: "Ми маємо румунські території, незаконно утримувані Україною через несправедливий пакт Ріббентропа-Молотова, який був денонсований, і саме тому ми маємо право захищати румунів на тих територіях, які ми хочемо повернути".

Деталі: У звʼязку з цим вона просить врахувати цю її вимогу "у переговорах, які відбуваються щодо миру в Україні".

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Що передувало: Діана Шошоаке відома численними скандальними заявами та вчинками.

Її вивели з одного із засідань Європарламенту, де вона криками перебивала іншу депутатку, скандувала "Віримо в Бога" і тримала ікону. Ще вона відзначилася промовою з вигаданими фактами про "мільйон румунів" в Україні, яким "не дають говорити і молитися".