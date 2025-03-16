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Одіозна румунська Шошоаке у листі до Путіна зазіхає на території України

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 16 березня 2025, 19:47
Одіозна румунська Шошоаке у листі до Путіна зазіхає на території України
Діана Шошоаке, фото AFP via Getty Images

Антиукраїнська лідерка румунської партії S.O.S. România Діана Шошоаке написала листа російському правителю Володимиру Путіну, де поскаржилась на відмову зареєструвати її кандидаткою в президенти Румунії й заявила, що хоче "повернути" нібито румунські території, які належать Україні.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Приводом для листа Шошоаке Путіну стало рішення Центральної виборчої комісії Румунії вдруге не допустити її до виборів президента через її антиконституційні заяви.

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Одіозна політикиня ж вважає, що насправді це повʼязано з її неодноразовими закликами налагодити "добрі відносини" з Росією, а в Румунії насправді встановилась "справжня диктатура".

Дослівно лист: "Ми маємо румунські території, незаконно утримувані Україною через несправедливий пакт Ріббентропа-Молотова, який був денонсований, і саме тому ми маємо право захищати румунів на тих територіях, які ми хочемо повернути".

Деталі: У звʼязку з цим вона просить врахувати цю її вимогу "у переговорах, які відбуваються щодо миру в Україні".

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Що передувало: Діана Шошоаке відома численними скандальними заявами та вчинками.

Її вивели з одного із засідань Європарламенту, де вона криками перебивала іншу депутатку, скандувала "Віримо в Бога" і тримала ікону. Ще вона відзначилася промовою з вигаданими фактами про "мільйон румунів" в Україні, яким "не дають говорити і молитися".

РумуніяПутін
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