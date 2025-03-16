Антиукраинская лидер румынской партии S.O.S. România Диана Шошоаке написала письмо российскому правителю Владимиру Путину, где пожаловалась на отказ зарегистрировать ее кандидатом в президенты Румынии и заявила, что хочет "вернуть" якобы румынские территории, принадлежащие Украине.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Поводом для письма Шошоакэ Путину стало решение Центральной избирательной комиссии Румынии во второй раз не допустить ее к выборам президента из-за ее антиконституционных заявлений.

Реклама:

Одиозный политик же считает, что на самом деле это связано с ее неоднократными призывами наладить "хорошие отношения" с Россией, а в Румынии на самом деле установилась "настоящая диктатура".

Дословно письмо: "У нас есть румынские территории, незаконно удерживаемые Украиной из-за несправедливого пакта Риббентропа-Молотова, который был денонсирован, и именно поэтому мы имеем право защищать румын на тех территориях, которые мы хотим вернуть".

Детали: В связи с этим она просит учесть это ее требование "в переговорах, которые происходят относительно мира в Украине".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками.

Ее вывели с одного из заседаний Европарламента, где она криками перебивала другого депутата, скандировала "Верим в Бога" и держала икону. Еще она отличилась речью с вымышленными фактами о "миллионе румын" в Украине, которым "не дают говорить и молиться".