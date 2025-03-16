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Одиозная румынская Шошоаке в письме к Путину посягает на территории Украины

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 марта 2025, 19:47
Одиозная румынская Шошоаке в письме к Путину посягает на территории Украины
Диана Шошоаке, фото AFP via Getty Images

Антиукраинская лидер румынской партии S.O.S. România Диана Шошоаке написала письмо российскому правителю Владимиру Путину, где пожаловалась на отказ зарегистрировать ее кандидатом в президенты Румынии и заявила, что хочет "вернуть" якобы румынские территории, принадлежащие Украине.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Поводом для письма Шошоакэ Путину стало решение Центральной избирательной комиссии Румынии во второй раз не допустить ее к выборам президента из-за ее антиконституционных заявлений.

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Одиозный политик же считает, что на самом деле это связано с ее неоднократными призывами наладить "хорошие отношения" с Россией, а в Румынии на самом деле установилась "настоящая диктатура".

Дословно письмо: "У нас есть румынские территории, незаконно удерживаемые Украиной из-за несправедливого пакта Риббентропа-Молотова, который был денонсирован, и именно поэтому мы имеем право защищать румын на тех территориях, которые мы хотим вернуть".

Детали: В связи с этим она просит учесть это ее требование "в переговорах, которые происходят относительно мира в Украине".

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Что предшествовало: Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками.

Ее вывели с одного из заседаний Европарламента, где она криками перебивала другого депутата, скандировала "Верим в Бога" и держала икону. Еще она отличилась речью с вымышленными фактами о "миллионе румын" в Украине, которым "не дают говорить и молиться".

РумынияПутин
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