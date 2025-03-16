Зеленський анонсував засідання "Рамштайн" у Брюсселі

Президент Володимир Зеленський анонсував наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Міністр оброни (Рустем Умєров – ред.) поінформував і про організацію наступного "Рамштайну", готуємось до Брюсселя.

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Працюємо і над конкретною системою гарантій безпеки для України. Цього тижня була зустріч військових представників у Франції. Готується зустріч в Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки здійснюються".

Деталі: Зеленський зазначив також, що Умєров доповів про "виконання задач щодо ППО", зокрема ракет для систем IRIS-T, NASAMS та SAMP/T.

"Є хороші результати по контрактуванню артилерії – будуть додаткові снаряди для нашої армії", – сказав президент.

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