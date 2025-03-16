Зеленський анонсував засідання "Рамштайн" у Брюсселі
Президент Володимир Зеленський анонсував наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Міністр оброни (Рустем Умєров – ред.) поінформував і про організацію наступного "Рамштайну", готуємось до Брюсселя.
Працюємо і над конкретною системою гарантій безпеки для України. Цього тижня була зустріч військових представників у Франції. Готується зустріч в Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки здійснюються".
Деталі: Зеленський зазначив також, що Умєров доповів про "виконання задач щодо ППО", зокрема ракет для систем IRIS-T, NASAMS та SAMP/T.
"Є хороші результати по контрактуванню артилерії – будуть додаткові снаряди для нашої армії", – сказав президент.
Передісторія:
- Перед тим засідання у форматі "Рамштайн" проходило 12 лютого. За його підсумками Умєров заявляв, що "Рамштайн" буде проводитися і надалі, про місце і час, а також державу-організатора буде повідомлено пізніше.
- На попередньому засіданні Велика Британія оголосила про виділення пакета військової допомоги Україні на суму 150 млн фунтів стерлінгів (близько 186 млн доларів).
- А міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що у майбутньому Європа має взяти на себе забезпечення України більшою частиною летальної і нелетальної допомоги.
- 6 березня у Німеччині заявили, що наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") може відбутись в кінці березня – на початку квітня.