Зеленский анонсировал заседание "Рамштайн" в Брюсселе

Президент Владимир Зеленский анонсировал следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Министр обороны (Рустем Умеров – ред.) проинформировал и об организации следующего "Рамштайн", готовимся к Брюсселю.

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Работаем и над конкретной системой гарантий безопасности для Украины. На этой неделе была встреча военных представителей во Франции. Готовится встреча в Британии. Первые шаги по гарантиям безопасности осуществляются".

Детали: Зеленский отметил также, что Умеров доложил о "выполнении задач по ПВО", в частности ракет для систем IRIS-T, NASAMS и SAMP/T.

"Есть хорошие результаты по контрактованию артиллерии – будут дополнительные снаряды для нашей армии", – сказал президент.

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