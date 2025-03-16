Зеленский анонсировал заседание "Рамштайн" в Брюсселе
Президент Владимир Зеленский анонсировал следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Министр обороны (Рустем Умеров – ред.) проинформировал и об организации следующего "Рамштайн", готовимся к Брюсселю.
Работаем и над конкретной системой гарантий безопасности для Украины. На этой неделе была встреча военных представителей во Франции. Готовится встреча в Британии. Первые шаги по гарантиям безопасности осуществляются".
Детали: Зеленский отметил также, что Умеров доложил о "выполнении задач по ПВО", в частности ракет для систем IRIS-T, NASAMS и SAMP/T.
"Есть хорошие результаты по контрактованию артиллерии – будут дополнительные снаряды для нашей армии", – сказал президент.
Предыстория:
- Перед тем заседание в формате "Рамштайн" проходило 12 февраля. По его итогам Умеров заявлял, что "Рамштайн" будет проводиться и в дальнейшем, о месте и времени, а также государстве-организаторе будет сообщено позже.
- На предыдущем заседании Великобритания объявила о выделении пакета военной помощи Украине на сумму 150 млн фунтов стерлингов (около 186 млн долларов).
- А министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в будущем Европа должна взять на себя обеспечение Украины большей частью летальной и нелетальной помощи.
- 6 марта в Германии заявили, что следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") может состояться в конце марта – начале апреля.