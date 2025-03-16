Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Зеленський поставив завдання Гнатову: Більше бойового досвіду у плануванні операцій

Катерина ТищенкоНеділя, 16 березня 2025, 22:08
Зеленський поставив завдання Гнатову: Більше бойового досвіду у плануванні операцій
Андрій Гнатов, фото Міноборони

Президент Володимир Зеленський назвав завданням нового начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова застосування бойового досвіду українських військ у плануванні операцій, а також більш активну розбудову корпусної системи.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні провів кадрові зміни в Збройних силах України. Разом з головкомом Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим визначили, що новим начальником Генерального штабу буде Андрій Гнатов – бойовий хлопець.

Реклама:

Його завдання – саме більше бойового досвіду, досвіду наших бригад у плануванні операцій – оборонних та наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи.

Все, чого наші бригади навчила війна, має впроваджуватись на 100% вже на рівні планування".

Що передувало: 16 березня президент Володимир Зеленський призначив начальником Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова замість Анатолія Баргилевича.

ЗеленськийГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Україна підтримає припинення ударів по енергетиці, чекає деталей пропозиції – Зеленський
Зеленський заявив, що поки не розмовляв із Трампом після дзвінка Путіну
Трамп і Путін розмовляли понад 1,5 години
Сибіга анонсував двосторонню зустріч з Сійярто: говоритимуть про питання порядку денного
Журналіст Bild: Порошенко звинуватив Зеленського у встановленні диктатури
Фігуранти справи про розкрадання держземель Києва вийшли під заставу – ЗМІ
Усі новини...
Зеленський змінив начальника Генштабу
Радник Трампа: Україна може втратити території в обмін на гарантії безпеки
Зеленський анонсував засідання "Рамштайн" у Брюсселі
У Росії заявляють про масовану атаку українських БпЛА
Останні новини
02:43
відеоУ Сумах російський безпілотник впав на дах обласної лікарні – ОВА
02:22
оновленоУ Києві ППО працювало по ворожих безпілотниках
02:10
ФотоВнаслідок ворожої атаки на Київщині постраждав чоловік, пошкоджено будинки – ОВА
01:49
"Радіо Свобода" подала до суду на адміністрацію Трампа через зупинку фінансування
00:54
Зеленський: Ультиматуми Путіна не змінилися з початку війни, Україна їх не прийме
00:11
Зеленський: Путін відкинув пропозицію припинення вогню та атакує цивільну інфраструктуру
23:50
Крадія картин Енді Воргола та Джексона Поллока засудили до восьми років в’язниці
23:43
ЗМІ: У Краматорську та Слов'янську пролунали вибухи, повідомляють про відключення світла
23:29
Генштаб: На фронті відбулось 120 бойових зіткнень, з них 29 – на Покровському напрямку
23:26
Новини економіки 18 березня: управитель для Будинку профспілок, фатальний удар по заводу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: