Зеленський змінив начальника Генштабу

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова замість Анатолія Баргилевича.

Джерело: міністр оборони Рустем Умєров у Facebook, укази на сайті президента, Генштаб ЗСУ

Пряма мова Умєрова: "Сьогодні за моїм поданням президент України призначив начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Гнатова Андрія Вікторовича. Він має понад 27 років військового досвіду, командував бригадою морської піхоти, військами оперативного командування "Схід" та Об’єднаними силами ЗСУ.

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Також своїм наказом призначив генерал-лейтенанта Баргилевича Анатолія Владиславовича генеральним інспектором Міноборони України. Його завдання – контроль за дотриманням військових стандартів і зміцнення військової дисципліни".

Деталі: Умєров подякував Баргилевичу за службу на посаді начальника Генштабу та запевнив, що він "залишається в команді".

"Сьогодні його експертиза необхідна для реформування Головної інспекції та впровадження сучасних механізмів контролю в Силах оборони, що дозволить підвищити дисципліну, оперативність та боєздатність наших військ", – зазначив міністр.

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Разом з тим, на сайті президента опубліковано укази про звільнення Баргилевича з посади начальника Генштабу ЗСУ та про призначення на цю посаду Гнатова.

Пізніше у Генштабі ЗСУ зазначили, що перед Гнатовим поставлено завдання "підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами".

Що передувало: 26 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади Командувача об'єднаних сил Збройних Сил України.

27 лютого міністр оборони Рустем Умєром за погодженням із главою держави призначив Гнатова заступником начальника Генерального штабу Збройних сил Анталолія Баргилевича.