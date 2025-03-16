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Зеленский поставил задачу Гнатову: Больше боевого опыта в планировании операций

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 марта 2025, 22:08
Зеленский поставил задачу Гнатову: Больше боевого опыта в планировании операций
Андрей Гнатов, фото Минобороны

Президент Владимир Зеленский назвал задачей нового начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова применение боевого опыта украинских войск в планировании операций, а также более активное развитие корпусной системы.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня провел кадровые изменения в Вооруженных силах Украины. Вместе с главкомом Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым определили, что новым начальником Генерального штаба будет Андрей Гнатов – боевой парень.

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Его задача – именно больше боевого опыта, опыта наших бригад в планировании операций – оборонительных и наступательных, а также более активное развитие корпусной системы.

Все, чему наши бригады научила война, должно внедряться на 100% уже на уровне планирования".

Что предшествовало: 16 марта президент Владимир Зеленский назначил начальником Генштаба ВСУ Андрея Гнатова вместо Анатолия Баргилевича.

ЗеленскийГенштаб
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