Зеленский поставил задачу Гнатову: Больше боевого опыта в планировании операций
Президент Владимир Зеленский назвал задачей нового начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова применение боевого опыта украинских войск в планировании операций, а также более активное развитие корпусной системы.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Сегодня провел кадровые изменения в Вооруженных силах Украины. Вместе с главкомом Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым определили, что новым начальником Генерального штаба будет Андрей Гнатов – боевой парень.
Его задача – именно больше боевого опыта, опыта наших бригад в планировании операций – оборонительных и наступательных, а также более активное развитие корпусной системы.
Все, чему наши бригады научила война, должно внедряться на 100% уже на уровне планирования".
Что предшествовало: 16 марта президент Владимир Зеленский назначил начальником Генштаба ВСУ Андрея Гнатова вместо Анатолия Баргилевича.