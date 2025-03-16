У Росії заявляють про масовану атаку українських БпЛА
У Росії в неділю ввечері повідомляють про масовану атаку українських безпілотників на низку областей.
Джерело: Міноборони РФ, ТАСС, місцеві видання
Деталі: Як заявили в російському Міноборони, з 18:20 до 19:00 над регіонами Росії було збито 29 безпілотників ЗСУ.
Пізніше там додали, що над Курською, Орловською та Брянською областями збито 15 безпілотників.
Також у Міноборони РФ заявили, що з 20.25 до 22.20 ППО знищила 6 українських БпЛА над Волгоградською, Ростовською і Тульською областями.
Водночас т.в.о. голови Курської області Олександр Хінштейн заявив, що сили ППО знищили 27 безпілотників над Желєзногорськом у Курській області, горіла покрівля автовокзалу.
За його словами, нерозірвану частину українського БпЛА виявлено на території заводу Вагонмаш у Курській області.
Водночас в аеропорту Нижнього Новгорода введено план "Килим", пишуть місцеві ЗМІ. У Нижегородській області – небезпека безпілотників. Через обмеження, які введено в аеропорту "Чкалов", затримано два рейси: "Нижній Новгород – Ташкент" і "Нижній Новгород – Челябінськ". Крім того, рейс із Шарм-ель-Шейха пішов на запасний аеродром.
Також місцеві ЗМІ повідомляють про дрони, що летять у бік Рязані.
У Тамбові також оголошено небезпеку атаки безпілотників.
Небезпеку щодо БпЛА оголошено також у Краснодарській області та на Кубані.