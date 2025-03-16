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У Росії заявляють про масовану атаку українських БпЛА

Катерина ТищенкоНеділя, 16 березня 2025, 22:34
У Росії заявляють про масовану атаку українських БпЛА
ілюстративне фото: Український ударний дрон "Лютий" в небі над РФ, "Мілітарний"

У Росії в неділю ввечері повідомляють про масовану атаку українських безпілотників на низку областей.

Джерело: Міноборони РФ, ТАСС, місцеві видання

Деталі: Як заявили в російському Міноборони, з 18:20 до 19:00 над регіонами Росії було збито 29 безпілотників ЗСУ.

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Пізніше там додали, що над Курською, Орловською та Брянською областями збито 15 безпілотників.

Також у Міноборони РФ заявили, що з 20.25 до 22.20 ППО знищила 6 українських БпЛА над Волгоградською, Ростовською і Тульською областями.

Водночас т.в.о. голови Курської області Олександр Хінштейн заявив, що сили ППО знищили 27 безпілотників над Желєзногорськом у Курській області, горіла покрівля автовокзалу.

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За його словами, нерозірвану частину українського БпЛА виявлено на території заводу Вагонмаш у Курській області.

Водночас в аеропорту Нижнього Новгорода введено план "Килим", пишуть місцеві ЗМІ. У Нижегородській області – небезпека безпілотників. Через обмеження, які введено в аеропорту "Чкалов", затримано два рейси: "Нижній Новгород – Ташкент" і "Нижній Новгород – Челябінськ". Крім того, рейс із Шарм-ель-Шейха пішов на запасний аеродром.

Також місцеві ЗМІ повідомляють про дрони, що летять у бік Рязані.

У Тамбові також оголошено небезпеку атаки безпілотників.

Небезпеку щодо БпЛА оголошено також у Краснодарській області та на Кубані.

Росіябезпілотники
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