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В России заявляют о массированной атаке украинских БпЛА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 марта 2025, 22:34
В России заявляют о массированной атаке украинских БпЛА
иллюстративное фото: Украинский ударный дрон «Лютый» в небе над РФ, "Милитарный"

В России в воскресенье вечером сообщают о массированной атаке украинских беспилотников на ряд областей.

Источник: Минобороны РФ, ТАСС, местные издания

Детали: Как заявили в российском Минобороны, с 18:20 до 19:00 над регионами России было сбито 29 беспилотников ВСУ.

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Позже там добавили, что над Курской, Орловской и Брянской областями сбиты 15 беспилотников.

Также в Минобороны РФ заявили, что с 20.25 до 22.20 ПВО уничтожила 6 украинских БпЛА над Волгоградской, Ростовской и Тульской областями.

Вместе с тем, врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что силы ПВО уничтожили 27 беспилотников над Железногорском в Курской области, горела кровля автовокзала.

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По его словам, неразорвавшаяся часть украинского БпЛА обнаружена на территории завода Вагонмаш в Курской области.

В то же время, в аэропорту Нижнего Новгорода введен план "Ковер", пишут местные СМИ. В Нижегородской области – опасность беспилотников. Из-за ограничений, которые введены в аэропорту "Чкалов", задержаны два рейса: "Нижний Новгород – Ташкент" и "Нижний Новгород – Челябинск". Кроме того, рейс из Шарм-эль-Шейха ушёл на запасной аэродром.

Также местные СМИ сообщают о дронах, летящих в сторону Рязани.

В Тамбове также объявлена опасность атаки беспилотников.

Опасность по БпЛА объявлена также в Краснодарской области и на Кубани.

Росcиябеспилотники
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