Для реалізації припинення вогню треба обговорити ЗАЕС, порти і Курщину – Віткофф

Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що в рамках переговорів про припинення вогню в Україні має оговорюватися Запорізька АЕС, доступ до портів, ситуація в Курській області.

Джерело: Віткофф в ефірі телеканалу CBS News

Пряма мова: "Припинення вогню передбачає, як змусити людей не воювати один з одним на кордоні в 2 000 кілометрів… Не враховуючи основний район протистояння, яким є Курська область. Там різні умови ведення бойових дій. Ми повинні це обговорити.

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Є регіони, на яких, як ми всі знаємо, зосереджена увага росіян. Є ядерний реактор, який постачає досить багато електроенергії в Україну. З цим треба розібратися. Є доступ до портів. Існує угода про потенціал Чорного моря, існує дуже багато елементів для реалізації припинення вогню тут".

Деталі: Віткофф зазначив, що іноді порівнює ситуацію в Україні з сектором Гази.

"Газа – це обмежений, визначений простір, у порівнянні з тим, де відбувається битва – в Україні, Росії. Отже, це набагато складніша ситуація, і все ж ніхто не розводить руками", – сказав він.

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Віткофф додав, що всі зацікавлені сторони, включно з європейцями, мають робити все необхідне для успішного врегулювання.

Що передувало: 16 березня Віткофф висловив думку, що протягом наступних тижнів американській стороні вдасться досягти прогресу стосовно врегулювання війни Росії проти України.