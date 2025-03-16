Для реализации прекращения огня надо обсудить ЗАЭС, порты и Курщину – Уиткофф

Спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что в рамках переговоров о прекращении огня в Украине должна обсуждаться Запорожская АЭС, доступ к портам, ситуация в Курской области.

Источник: Уиткофф в эфире телеканала CBS News

Прямая речь: "Прекращение огня предполагает, как заставить людей не воевать друг с другом на границе в 2 000 километров... Не учитывая основной район противостояния, которым является Курская область. Там разные условия ведения боевых действий. Мы должны это обсудить.

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Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточено внимание россиян. Есть ядерный реактор, который поставляет достаточно много электроэнергии в Украину. С этим надо разобраться. Есть доступ к портам. Существует соглашение о потенциале Черного моря, существует очень много элементов для реализации прекращения огня здесь".

Детали: Уиткофф отметил, что иногда сравнивает ситуацию в Украине с сектором Газы.

"Газа – это ограниченное, определенное пространство, по сравнению с тем, где происходит битва – в Украине, России. Следовательно, это гораздо более сложная ситуация, и все же никто не разводит руками", – сказал он.

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Уиткофф добавил, что все заинтересованные стороны, включая европейцев, должны делать все необходимое для успешного урегулирования.

Что предшествовало: 16 марта Уиткофф выразил мнение, что в течение следующих недель американской стороне удастся достичь прогресса в отношении урегулирования войны России против Украины.