Для реализации прекращения огня надо обсудить ЗАЭС, порты и Курщину – Уиткофф
Спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что в рамках переговоров о прекращении огня в Украине должна обсуждаться Запорожская АЭС, доступ к портам, ситуация в Курской области.
Источник: Уиткофф в эфире телеканала CBS News
Прямая речь: "Прекращение огня предполагает, как заставить людей не воевать друг с другом на границе в 2 000 километров... Не учитывая основной район противостояния, которым является Курская область. Там разные условия ведения боевых действий. Мы должны это обсудить.
Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточено внимание россиян. Есть ядерный реактор, который поставляет достаточно много электроэнергии в Украину. С этим надо разобраться. Есть доступ к портам. Существует соглашение о потенциале Черного моря, существует очень много элементов для реализации прекращения огня здесь".
Детали: Уиткофф отметил, что иногда сравнивает ситуацию в Украине с сектором Газы.
"Газа – это ограниченное, определенное пространство, по сравнению с тем, где происходит битва – в Украине, России. Следовательно, это гораздо более сложная ситуация, и все же никто не разводит руками", – сказал он.
Уиткофф добавил, что все заинтересованные стороны, включая европейцев, должны делать все необходимое для успешного урегулирования.
Что предшествовало: 16 марта Уиткофф выразил мнение, что в течение следующих недель американской стороне удастся достичь прогресса в отношении урегулирования войны России против Украины.