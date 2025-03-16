Зеленський поговорив із прем'єром Канади про посилення тиску на Москву

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час телефонної розмови обговорили посилення тиску на Росію та гуманітарний аспект гарантій безпеки для України.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Щойно говорив із прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Дуже хороша, предметна розмова на багато важливих тем. Привітав зі вступом на посаду й подякував Канаді за допомогу, зокрема за оборонні пакети та підтримку нашої енергетики.

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Премʼєр-міністр озвучив правильні речі про те, як потрібно посилювати тиск на Москву. Тіньовий флот, банківський сектор. Треба впроваджувати тотальні санкції на все, що дає Росії кошти для фінансування війни. Тільки так можна примусити Путіна до справедливого і тривалого миру.

Також говорили про гуманітарний аспект гарантій безпеки для України. Це й відновлення нашої держави, і підтримка економіки після закінчення війни. Будемо працювати над цим".

Деталі: Сторони також торкнулися української тематики порядку денного головування Канади у "Групі семи" та обговорили розвиток двосторонніх відносин між державами.

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"Канада зацікавлена у військово-промисловій та оборонній співпраці. За час цієї війни ми маємо великий досвід у виробництві засобів РЕБ, далекобійних ракет і дронів. Україна готова до спільного виробництва", – зазначив президент.

Що передувало: Новий лідер Ліберальної партії Канади Марк Карні у пʼятницю, 14 березня, склав присягу і офіційно став премʼєр-міністром країни після відставки Джастіна Трюдо.

16 березня Карні запевнив у продовженні підтримки України, а також закликав Росію сісти за стіл переговорів.