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Зеленский поговорил с премьером Канады об усилении давления на Москву

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 марта 2025, 23:48
Зеленский поговорил с премьером Канады об усилении давления на Москву
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни во время телефонного разговора обсудили усиление давления на Россию и гуманитарный аспект гарантий безопасности для Украины.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Только что говорил с премьер-министром Канады Марком Карни. Очень хороший, предметный разговор на многие важные темы. Поздравил со вступлением в должность и поблагодарил Канаду за помощь, в частности за оборонные пакеты и поддержку нашей энергетики.

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Премьер-министр озвучил правильные вещи о том, как нужно усиливать давление на Москву. Теневой флот, банковский сектор. Надо вводить тотальные санкции на все, что дает России средства для финансирования войны. Только так можно принудить Путина к справедливому и длительному миру.

Также говорили о гуманитарном аспекте гарантий безопасности для Украины. Это и восстановление нашего государства, и поддержка экономики после окончания войны. Будем работать над этим".

Детали: Стороны также коснулись украинской тематики повестки дня председательства Канады в "Группе семи" и обсудили развитие двусторонних отношений между государствами.

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"Канада заинтересована в военно-промышленном и оборонном сотрудничестве. За время этой войны мы имеем большой опыт в производстве средств РЭБ, дальнобойных ракет и дронов. Украина готова к совместному производству", – отметил президент.

Что предшествовало: Новый лидер Либеральной партии Канады Марк Карни в пятницу, 14 марта, принял присягу и официально стал премьер-министром страны после отставки Джастина Трюдо.

16 марта Карни заверил в продолжении поддержки Украины, а также призвал Россию сесть за стол переговоров.

ЗеленскийКанада
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