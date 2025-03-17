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У Києві та області ППО працювала по російських БпЛА

Ольга Глущенко Понеділок, 17 березня 2025, 00:04
У Києві та області ППО працювала по російських БпЛА
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

Близько опівночі 17 березня з’явилося повідомлення про роботу ППО по ворожих безпілотниках у Київській області. Згодом стало відомо про роботу ППО у столиці.

Джерело: Київська ОВА, КМВА

Дослівно: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".

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Деталі: Повітряну тривогу на Київщині оголосили в неділю о 23:16.

Оновлено: О 00:44 КМВА повідомила, що "сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом". 

О 2:58 відбій тривоги оголосили в Києві, а о 3:04 – у Київській області.

Київська областьППОбезпілотники
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