В Киеве и области ПВО работала по российским БпЛА

Около полуночи 17 марта появилось сообщение о работе ПВО по вражеским беспилотникам в Киевской области. Позже стало известно о работе ПВО в столице.

Источник: Киевская ОВА, КГВА

Дословно: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".

Реклама:

Детали: Воздушную тревогу на Киевщине объявили в воскресенье в 23:16.

Обновлено: В 00:44 КГВА сообщила, что "силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом".

В 2:58 отбой тревоги объявили в Киеве, а в 3:04 – в Киевской области.