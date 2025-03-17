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В Киеве и области ПВО работала по российским БпЛА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 17 марта 2025, 00:04
В Киеве и области ПВО работала по российским БпЛА
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

Около полуночи 17 марта появилось сообщение о работе ПВО по вражеским беспилотникам в Киевской области. Позже стало известно о работе ПВО в столице.

Источник: Киевская ОВАКГВА

Дословно: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".

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Детали: Воздушную тревогу на Киевщине объявили в воскресенье в 23:16.

Обновлено: В 00:44 КГВА сообщила, что "силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом".

В 2:58 отбой тревоги объявили в Киеве, а в 3:04 – в Киевской области.

Киевская областьПВОбеспилотники
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