В Киеве и области ПВО работала по российским БпЛА
Понедельник, 17 марта 2025, 00:04
Около полуночи 17 марта появилось сообщение о работе ПВО по вражеским беспилотникам в Киевской области. Позже стало известно о работе ПВО в столице.
Источник: Киевская ОВА, КГВА
Дословно: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".
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Детали: Воздушную тревогу на Киевщине объявили в воскресенье в 23:16.
Обновлено: В 00:44 КГВА сообщила, что "силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом".
В 2:58 отбой тревоги объявили в Киеве, а в 3:04 – в Киевской области.