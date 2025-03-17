Хусити заявили, що двічі за добу атакували кораблі США

Підтримувані Іраном хусити в Ємені взяли на себе відповідальність за два удари протягом 24 годин по американських військових кораблях.

Джерело: The Times of Israel із посиланням на представника угрупування

Деталі: В угрупуванні атаки на американську авіаносну групу назвали помстою за удари США.

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Представник хуситів каже, що "вдруге за 24 години" винищувачі угрупування запустили ракети і безпілотники по авіаносцю USS Harry S. Truman та кільком його військових кораблях, які перебували у північній частині Червоного моря.

У заяві також бойовики погрожують продовжувати націлюватися на ізраїльські судна, доки не буде знята, за їхніми словами, "облога" Гази.

Що передувало: Президент США Дональд Трамп наказав почати "потужні військові дії" проти хуситів у Ємені й пригрозив Ірану за підтримку хуситів.