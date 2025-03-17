Хуситы заявили, что дважды за сутки атаковали корабли США

Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене взяли на себя ответственность за два удара в течение 24 часов по американским военным кораблям.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на представителя группировки

Детали: В группировке атаки на американскую авианосную группу назвали местью за удары США.

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Представитель хуситов говорит, что "вторично за 24 часа" истребители группировки запустили ракеты и беспилотники по авианосцу USS Harry S. Truman и нескольким его военным кораблям, находившимся в северной части Красного моря.

В заявлении также боевики угрожают продолжать нацеливаться на израильские суда, пока не будет снята, по их словам, "осада" Газы.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп приказал начать "мощные военные действия" против хуситов в Йемене и пригрозил Ирану за поддержку хуситов.