Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Хуситы заявили, что дважды за сутки атаковали корабли США

Ольга ГлущенкоПонедельник, 17 марта 2025, 06:44
Хуситы заявили, что дважды за сутки атаковали корабли США
йеменские хуситы, иллюстративное фото: getty images

Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене взяли на себя ответственность за два удара в течение 24 часов по американским военным кораблям.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на представителя группировки

Детали: В группировке атаки на американскую авианосную группу назвали местью за удары США.

Реклама:

Представитель хуситов говорит, что "вторично за 24 часа" истребители группировки запустили ракеты и беспилотники по авианосцу USS Harry S. Truman и нескольким его военным кораблям, находившимся в северной части Красного моря.

В заявлении также боевики угрожают продолжать нацеливаться на израильские суда, пока не будет снята, по их словам, "осада" Газы.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп приказал начать "мощные военные действия" против хуситов в Йемене и пригрозил Ирану за поддержку хуситов.

СШАтерроризмфлот
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп назвал Россию «самым большим куском земли» и заявил, что США должны с ней иметь дело
фото Дроны атаковали военный аэродром в Энгельсе: возник пожар  
Politico: Европа хочет переманить американских ученых, которым Трамп сокращает финансирование
В Госдепе опровергли удаление информации о похищении украинских детей Россией
Правительство Шольца одобрило дополнительные €3 миллиарда для Украины на этот год - СМИ
"Киевстар" купил Uklon за $155 миллионов
Все новости...
США
США депортировали сотни вероятных членов банды в Сальвадор, несмотря на решение суда
Рубио о завершении войны РФ против Украины: Есть план "А" и план "Б"
Для реализации прекращения огня надо обсудить ЗАЭС, порты и Курщину – Уиткофф
Последние новости
10:03
Россия вытесняет ОАЭ: главный поставщик нефти для Индии изменился
10:03
фотоРоссияне атаковали КАБами Сумщину: есть погибший и раненый
09:58
видео "Извини, Эмманюэль": Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона
09:55
СМИ: принц Уильям посетит войска в Эстонии на фоне опасений российской угрозы
09:48
Крупнейший автопроизводитель – Китай: сколько автомобилей изготовили в мире в прошлом году
09:27
СМИ: Еврокомиссия отзывает свое предложение об отказе от сезонного изменения времени
09:24
Трамп остался доволен разговорами с Путиным и Зеленским
09:20
Цены на нефть идут вверх на фоне ослабления доллара
09:14
Трамп назвал Россию «самым большим куском земли» и заявил, что США должны с ней иметь дело
08:46
Россия атаковала Украину 171 беспилотником: 75 БпЛА были сбиты, 63 - не долетели до цели
Все новости...
Реклама:
Реклама: