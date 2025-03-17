Трамп заявив, що поговорить з Путіним у вівторок
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з главою Росії Володимиром Путіним у вівторок і обговорити припинення війни в Україні.
Джерело: Reuters з посиланням на спілкування Трампа з журналістами на борту літака Air Force One під час пізнього перельоту до Вашингтона з Флориди
Пряма мова президента США: "Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи".
Деталі: Він додав, що хоче побачити, чи "зможемо ми покласти край цій війні".
"Можливо, зможемо, можливо, ні, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси", – сказав Трамп.
Агентство зазначає, що Трамп намагається отримати згоду Путіна на пропозицію про 30-денне припинення вогню, на що Україна погодилась минулого тижня, в той час як обидві сторони продовжують обмінюватися масованими повітряними ударами, а Росія наблизилася до того, щоб витіснити українські війська з їхнього багатомісячного плацдарму в західній частині Курської області РФ.
Відповідаючи на питання про поступки, Трамп сказав: "Ми будемо говорити про території. Ми будемо говорити про електростанції".
Він також додав, що Штати "вже багато чого обговорили з обома сторонами".
"І з Україною, і з Росією ми вже говоримо про це, розділяючи певні активи", – підсумував Трамп.
Передісторія:
- Раніше спецпосланник президента США Стів Віткофф висловив переконання, що протягом наступних тижнів американській стороні вдасться досягти прогресу стосовно врегулювання війни Росії проти України. Він зробив таку заяву після того, як побував у Росії та мав зустріч із Володимиром Путіним, на якій обговорював пропозицію США про 30-денне припинення вогню.
- У Кремлі заявили, що через Віткоффа були передані "додаткові сигнали" Дональду Трампу.
- Сам Трамп заявив, що американська сторона мала "дуже хорошу та продуктивну дискусію" із очільником Кремля. Тоді він сказав, що зараз є "дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися".