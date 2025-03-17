Трамп заявив, що поговорить з Путіним у вівторок

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з главою Росії Володимиром Путіним у вівторок і обговорити припинення війни в Україні.

Джерело: Reuters з посиланням на спілкування Трампа з журналістами на борту літака Air Force One під час пізнього перельоту до Вашингтона з Флориди

Пряма мова президента США: "Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи".

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Деталі: Він додав, що хоче побачити, чи "зможемо ми покласти край цій війні".

"Можливо, зможемо, можливо, ні, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси", – сказав Трамп.

Агентство зазначає, що Трамп намагається отримати згоду Путіна на пропозицію про 30-денне припинення вогню, на що Україна погодилась минулого тижня, в той час як обидві сторони продовжують обмінюватися масованими повітряними ударами, а Росія наблизилася до того, щоб витіснити українські війська з їхнього багатомісячного плацдарму в західній частині Курської області РФ.

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Відповідаючи на питання про поступки, Трамп сказав: "Ми будемо говорити про території. Ми будемо говорити про електростанції".

Він також додав, що Штати "вже багато чого обговорили з обома сторонами".

"І з Україною, і з Росією ми вже говоримо про це, розділяючи певні активи", – підсумував Трамп.

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