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Трамп заявил, что поговорит с Путиным во вторник

Ирина БалачукПонедельник, 17 марта 2025, 07:17
Трамп заявил, что поговорит с Путиным во вторник
Президент США Дональд Трамп. Фото из Facebook

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с главой России Владимиром Путиным во вторник и обсудить прекращение войны в Украине.

Источник: Reuters со ссылкой на общение Трампа с журналистами на борту самолета Air Force One во время позднего перелета в Вашингтон из Флориды

Прямая речь президента США: "Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было сделано много работы".

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Детали: Он добавил, что хочет увидеть, "сможем ли мы положить конец этой войне".

"Возможно, сможем, возможно, нет, но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы", – сказал Трамп.

Агентство отмечает, что Трамп пытается получить согласие Путина на предложение о 30-дневном прекращении огня, на что Украина согласилась на прошлой неделе, в то время как обе стороны продолжают обмениваться массированными воздушными ударами, а Россия приблизилась к тому, чтобы вытеснить украинские войска с их многомесячного плацдарма в западной части Курской области РФ.

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Отвечая на вопрос об уступках, Трамп сказал: "Мы будем говорить о территориях. Мы будем говорить об электростанциях".

Он также добавил, что Штаты "уже многое обсудили с обеими сторонами".

"И с Украиной, и с Россией мы уже говорим об этом, разделяя определенные активы", – подытожил Трамп.

Предыстория:

  • Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил убеждение, что в течение следующих недель американской стороне удастся достичь прогресса по урегулированию войны России против Украины. Он сделал такое заявление после того, как побывал в России и встретился с Владимиром Путиным, на которой обсуждал предложение США о 30-дневном прекращении огня.
  • В Кремле заявили, что через Виткоффа были переданы "дополнительные сигналы" Дональду Трампу.
  • Сам Трамп заявил, что американская сторона имела "очень хорошую и продуктивную дискуссию" с главой Кремля. Тогда он сказал, что сейчас есть "очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться".

ТрампПутинпереговоры
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