Трамп заявил, что поговорит с Путиным во вторник

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с главой России Владимиром Путиным во вторник и обсудить прекращение войны в Украине.

Источник: Reuters со ссылкой на общение Трампа с журналистами на борту самолета Air Force One во время позднего перелета в Вашингтон из Флориды

Прямая речь президента США: "Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было сделано много работы".

Реклама:

Детали: Он добавил, что хочет увидеть, "сможем ли мы положить конец этой войне".

"Возможно, сможем, возможно, нет, но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы", – сказал Трамп.

Агентство отмечает, что Трамп пытается получить согласие Путина на предложение о 30-дневном прекращении огня, на что Украина согласилась на прошлой неделе, в то время как обе стороны продолжают обмениваться массированными воздушными ударами, а Россия приблизилась к тому, чтобы вытеснить украинские войска с их многомесячного плацдарма в западной части Курской области РФ.

РЕКЛАМА:

Отвечая на вопрос об уступках, Трамп сказал: "Мы будем говорить о территориях. Мы будем говорить об электростанциях".

Он также добавил, что Штаты "уже многое обсудили с обеими сторонами".

"И с Украиной, и с Россией мы уже говорим об этом, разделяя определенные активы", – подытожил Трамп.

Предыстория: