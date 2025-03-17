Трамп заявил, что поговорит с Путиным во вторник
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с главой России Владимиром Путиным во вторник и обсудить прекращение войны в Украине.
Источник: Reuters со ссылкой на общение Трампа с журналистами на борту самолета Air Force One во время позднего перелета в Вашингтон из Флориды
Прямая речь президента США: "Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было сделано много работы".
Детали: Он добавил, что хочет увидеть, "сможем ли мы положить конец этой войне".
"Возможно, сможем, возможно, нет, но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы", – сказал Трамп.
Агентство отмечает, что Трамп пытается получить согласие Путина на предложение о 30-дневном прекращении огня, на что Украина согласилась на прошлой неделе, в то время как обе стороны продолжают обмениваться массированными воздушными ударами, а Россия приблизилась к тому, чтобы вытеснить украинские войска с их многомесячного плацдарма в западной части Курской области РФ.
Отвечая на вопрос об уступках, Трамп сказал: "Мы будем говорить о территориях. Мы будем говорить об электростанциях".
Он также добавил, что Штаты "уже многое обсудили с обеими сторонами".
"И с Украиной, и с Россией мы уже говорим об этом, разделяя определенные активы", – подытожил Трамп.
Предыстория:
- Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил убеждение, что в течение следующих недель американской стороне удастся достичь прогресса по урегулированию войны России против Украины. Он сделал такое заявление после того, как побывал в России и встретился с Владимиром Путиным, на которой обсуждал предложение США о 30-дневном прекращении огня.
- В Кремле заявили, что через Виткоффа были переданы "дополнительные сигналы" Дональду Трампу.
- Сам Трамп заявил, что американская сторона имела "очень хорошую и продуктивную дискуссию" с главой Кремля. Тогда он сказал, что сейчас есть "очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться".