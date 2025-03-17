ЗСУ за добу знешкодили ще 1 210 окупантів

Сили оброни продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу відмінусували 1 210 окупантів і понад 200 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.03.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 895 450 (+1 210) осіб,

танків – 10 344 (+19) од,

бойових броньованих машин – 21 489 (+11) од,

артилерійських систем – 24 598 (+37) од,

РСЗВ – 1 318 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29 467 (+54) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 40 785 (+101) од,

спеціальної техніки – 3 778 (+1) од.

Дані уточнюються.