ЗСУ за добу знешкодили ще 1 210 окупантів
Понеділок, 17 березня 2025, 07:33
Сили оброни продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу відмінусували 1 210 окупантів і понад 200 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.03.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 895 450 (+1 210) осіб,
- танків – 10 344 (+19) од,
- бойових броньованих машин – 21 489 (+11) од,
- артилерійських систем – 24 598 (+37) од,
- РСЗВ – 1 318 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29 467 (+54) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40 785 (+101) од,
- спеціальної техніки – 3 778 (+1) од.
Дані уточнюються.