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ВСУ за сутки обезвредили еще 1 210 оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 17 марта 2025, 07:33
ВСУ за сутки обезвредили еще 1 210 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 210 оккупантов и более 200 единиц вооружения и военной техники захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 895 450 (+1 210) чел,
  • танков – 10 344 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 489 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 24 598 (+37) ед,
  • РСЗО – 1 318 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 29 467 (+54) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 40 785 (+101) ед,
  • специальной техники – 3 778 (+1) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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