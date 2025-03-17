ВСУ за сутки обезвредили еще 1 210 оккупантов
Понедельник, 17 марта 2025, 07:33
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 210 оккупантов и более 200 единиц вооружения и военной техники захватчиков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 895 450 (+1 210) чел,
- танков – 10 344 (+19) ед,
- боевых бронированных машин – 21 489 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 24 598 (+37) ед,
- РСЗО – 1 318 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 29 467 (+54) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 40 785 (+101) ед,
- специальной техники – 3 778 (+1) ед.
Данные уточняются.