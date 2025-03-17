Окупанти пошкодили інфраструктуру у 2 районах – Дніпропетровська ОВА
Російські окупанти атакували дронами Дніпропетровську область – пошкодили інфраструктуру у 2 районах, внаслідок чого є перебої в електропостачанні.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "Внаслідок атаки інфраструктура понівечена у Павлоградському районі. А ще – у Синельниківському".
Деталі: Крім того, на Сильнениківщині побиті приватний будинок, гараж і пожежне авто.
Увечері 16 березня росіяни обстрілювали з артилерії Покровську громаду, що в Нікопольському районі, внаслідок чого знищена господарська споруда, потрощені приватний будинок і 2 парники.
За словами Лисака, наразі у Павлоградському, Синельниківському, Нікопольському районах є
перебої в електропостачанні, але всюди минулося без загиблих та постраждалих.
За попередніми даними, над Дніпропетровщиною уночі знищили 15 російських БПЛА.