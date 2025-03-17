Окупанти пошкодили інфраструктуру у 2 районах – Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти атакували дронами Дніпропетровську область – пошкодили інфраструктуру у 2 районах, внаслідок чого є перебої в електропостачанні.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Внаслідок атаки інфраструктура понівечена у Павлоградському районі. А ще – у Синельниківському".

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Деталі: Крім того, на Сильнениківщині побиті приватний будинок, гараж і пожежне авто.



Увечері 16 березня росіяни обстрілювали з артилерії Покровську громаду, що в Нікопольському районі, внаслідок чого знищена господарська споруда, потрощені приватний будинок і 2 парники.



За словами Лисака, наразі у Павлоградському, Синельниківському, Нікопольському районах є

перебої в електропостачанні, але всюди минулося без загиблих та постраждалих.



За попередніми даними, над Дніпропетровщиною уночі знищили 15 російських БПЛА.