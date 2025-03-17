Оккупанты повредили инфраструктуру в 2 районах – Днепропетровская ОВА

Российские оккупанты атаковали дронами Днепропетровскую область – повредили инфраструктуру в 2 районах, в результате чего есть перебои в электроснабжении.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "В результате атаки инфраструктура повреждена в Павлоградском районе. А еще – в Синельниковском".

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Детали: Кроме того, на Сильнениковщине повреждены частный дом, гараж и пожарное авто.

Вечером 16 марта россияне обстреливали из артиллерии Покровскую общину, что в Никопольском районе, в результате чего уничтожена хозяйственная постройка, разбиты частный дом и 2 парника.

По словам Лысака, сейчас в Павлоградском, Синельниковском, Никопольском районах есть перебои в электроснабжении, но везде обошлось без погибших и пострадавших.

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По предварительным данным, над Днепропетровской областью ночью уничтожили 15 российских БПЛА.