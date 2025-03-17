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На Полтавщині через падіння уламків БПЛА ввели аварійні відключення світла

Ірина БалачукПонеділок, 17 березня 2025, 08:08
На Полтавщині через падіння уламків БПЛА ввели аварійні відключення світла
Фото ілюстративне з pixabay.com

У Кременчуцькому районі Полтавської області ввели аварійні відключення електроенергії після російської атаки безпілотниками.

Джерело: т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут в Telegram

Пряма мова т.в.о глави області: "Вночі ворог намагався атакувати Полтавщину. ППО відпрацювала по ворожих цілях… Унаслідок падіння уламків БПЛА були застосовані аварійні відключення електромережі в Кременчуцькому районі. Без світла залишились 1035 побутових та 41 юридичний споживач".

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Деталі: Когут додав, що минулося без постраждалих, а енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Полтавська областьбезпілотникиелектроенергія
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