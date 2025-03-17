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На Полтавщине из-за падения обломков БПЛА ввели аварийные отключения света

Ирина БалачукПонедельник, 17 марта 2025, 08:08
На Полтавщине из-за падения обломков БПЛА ввели аварийные отключения света
Фото иллюстративное с pixabay.com

В Кременчугском районе Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии после российской атаки беспилотниками.

Источник: вр.и.о. начальника Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram

Прямая речь вр.и.о. главы области: "Ночью враг пытался атаковать Полтавщину. ПВО отработала по вражеским целям... В результате падения обломков БПЛА были применены аварийные отключения электросети в Кременчугском районе. Без света остались 1035 бытовых и 41 юридический потребитель".

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Детали: Когут добавил, что обошлось без пострадавших, а энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Полтавская областьбеспилотникиэлектроэнергия
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