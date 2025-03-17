Окупанти атакували Покровський напрямок понад 20 разів за минулу добу – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 112 бойових зіткнень, росіяни найчастіше атакували Торецький, Покровський та Курський напрямки.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Минулої доби загарбники завдали по території України 1 ракетного та 81 авіаційного ударів, застосували 1 ракету та скинули 135 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 2534 дрони-камікадзе та здійснили 5794 обстріли по позиціях українських військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку російські війська 5 разів штурмували позиції українських сил біля Вовчанська, Кам’янки та у напрямку Кутьківки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак. Українські військові тримали оборону біля Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового, а також у напрямку Куп’янська і Голубівки.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 10 разів. Ворог намагався просунутися біля Новоєгорівки, Зеленої Долини, а також у напрямку Григорівки, Новомихайлівки та Нового.

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На Сіверському напрямку російські підрозділи 3 рази штурмували позиції ЗСУ біля Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку відбулося 3 бої поблизу Часового Яру та у напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку війська РФ провели 14 атак біля Торецька та Дружби.

На Покровському напрямку українські військові відбили 21 штурм і наступ у районах Сухої Балки, Звірового, Єлизаветівки, Променя, Котлиного, Новоолександрівки, Новосергіївки, Успенівки, Ясенового та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів атакував позиції ЗСУ біля Костянтинополя, Скудного та у напрямку Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку українські підрозділи відбили 6 атак біля Привільного, Вільного Поля та у напрямку Новополя.

На Оріхівському напрямку військові ЗСУ зупинили 6 штурмів у напрямках Степового, Малих Щербаків та в районі Жереб’янки.

На Придніпровському напрямку російські війська не проводили наступальних дій.

На Курському напрямку протягом доби відбулося 14 боїв. Росіяни завдали 11 авіаударів, скинули 18 керованих бомб, провели 289 артилерійських обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках українські військові не зафіксували ознак підготовки росіян до наступу.