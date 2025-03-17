Оккупанты атаковали Покровское направление более 20 раз за минувшие сутки – Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 112 боевых столкновений, россияне чаще всего атаковали Торецкое, Покровское и Курское направления.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "За прошедшие сутки захватчики нанесли по территории Украины 1 ракетный и 81 авиационный удар, применили 1 ракету и сбросили 135 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2534 дроны-камикадзе и осуществили 5794 обстрела по позициям украинских войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении российские войска 5 раз штурмовали позиции украинских сил у Волчанска, Каменки и в направлении Кутьковки.

На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак. Украинские военные держали оборону возле Петропавловки, Богуславки, Лозовой, Загрызово, а также в направлении Купянска и Голубовки.

На Лиманском направлении армия РФ атаковала 10 раз. Враг пытался продвинуться возле Новоегоровки, Зеленой Долины, а также в направлении Григорьевки, Новомихайловки и Нового.

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На Северском направлении российские подразделения 3 раза штурмовали позиции ВСУ у Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении произошло 3 боя вблизи Часового Яра и в направлении Предтечино.

На Торецком направлении войска РФ провели 14 атак у Торецка и Дружбы.

На Покровском направлении украинские военные отбили 21 штурм и наступление в районах Сухой Балки, Зверевого, Елизаветовки, Луча, Котлиного, Новоалександровки, Новосергиевки, Успеновки, Ясенового и Андреевки.

На Новопавловском направлении враг 10 раз атаковал позиции ВСУ у Константинополя, Скудного и в направлении Шевченко.

На Гуляйпольском направлении украинские подразделения отбили 6 атак у Привольного, Свободного Поля и в направлении Новополя.

На Ореховском направлении военные ВСУ остановили 6 штурмов в направлениях Степного, Малых Щербаков и в районе Жеребянки.

На Приднепровском направлении российские войска не проводили наступательных действий.

На Курском направлении в течение суток произошло 14 боев. Россияне нанесли 11 авиаударов, сбросили 18 управляемых бомб, провели 289 артиллерийских обстрелов, в том числе 12 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях украинские военные не зафиксировали признаков подготовки россиян к наступлению.