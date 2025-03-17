"Шахед" влучив у цивільне підприємство на Харківщині, спалахнула пожежа – ОВА
Понеділок, 17 березня 2025, 08:52
Масштабна пожежа виникла на території цивільного підприємства у Харківській області внаслідок влучання російського "Шахеда" вночі 17 березня.
Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram
Пряма мова Синєгубова: "03:20 – Чугуївський район, Чугуївська ТГ, с. Кам’яна Яруга. Внаслідок влучання БПЛА "Шахед" на цивільному підприємстві сталася пожежа".
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Деталі: За словами очільника області, вогонь охопив будівлю на площі 1000 кв.м.