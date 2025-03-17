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"Шахед" попал в гражданское предприятие на Харьковщине, вспыхнул пожар – ОВА

Ирина БалачукПонедельник, 17 марта 2025, 08:52
Шахед попал в гражданское предприятие на Харьковщине, вспыхнул пожар – ОВА
Фото из Telegram Олега Синегубова

Масштабный пожар возник на территории гражданского предприятия в Харьковской области в результате попадания российского "Шахеда" ночью 17 марта. 

Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "03:20 – Чугуевский район, Чугуевская ТО, с. Каменная Яруга. В результате попадания БПЛА "Шахед" на гражданском предприятии произошел пожар".

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Детали: По словам главы области, огонь охватил здание на площади 1000 кв.м.

Харьковская областьбеспилотникипожар
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