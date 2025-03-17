Рада ЄС затвердила виділення Україні 3,5 мільярда євро

Україна отримає черговий транш фінансової допомоги від ЄС у розмірі 3,5 млрд євро. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС у межах програми Ukraine Facility.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Ради ЄС

Деталі: З цією третьою виплатою Україна отримає близько 20 млрд євро в рамках програми з моменту набуття нею чинності рік тому.

Реклама:

"Сьогодні Рада дійшла висновку, що Україна виконала необхідні умови, викладені в Українському плані, для отримання третьої виплати в рамках програми", – йдеться у повідомленні.

Як зазначають, Україна успішно продемонструвала, що виконала 13 різних кроків. Серед них, зокрема, проведення реформ, спрямованих на збільшення використання відновлюваних джерел енергії; підвищення автономії енергетичного регулятора; спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС; прийняття стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій (включаючи знешкодження протипіхотних мін на сільськогосподарських територіях); продовження роботи над складанням переліку стратегічних та критично важливих видів сировини.

Нагадаємо:

РЕКЛАМА:

Раніше віцепрем’єрка Юлія Свириденко повідомляла, що Україна очікує отримати 12,5 млрд євро від ЄС у 2025 році в рамках Ukraine Facility.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 24 лютого оголосила, що в березні Україна отримає від ЄС новий платіж в обсязі 3,5 млрд євро.

Програма для України Ukraine Facility, яка набула чинності 1 березня 2024 року, передбачає надання до 50 млрд євро стабільного фінансування у вигляді грантів та кредитів на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 роки.

Детально про програму підтримки – у статті Ukraine Facility: на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС.