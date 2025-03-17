Совет ЕС утвердил выделение Украине 3,5 миллиарда евро

Украина получит очередной транш финансовой помощи от ЕС в размере 3,5 млрд евро. Соответствующее решение принял Совет ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Совета ЕС

Детали: С этой третьей выплатой Украина получит около 20 млрд евро в рамках программы с момента вступления ее в силу год назад.

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"Сегодня Совет пришел к выводу, что Украина выполнила необходимые условия, изложенные в Украинском плане, для получения третьей выплаты в рамках программы", – говорится в сообщении.

Как отмечается, Украина успешно продемонстрировала, что выполнила 13 различных шагов. Среди них, в частности, проведение реформ, направленных на увеличение использования возобновляемых источников энергии; повышение автономии энергетического регулятора; упрощение процедур пересечения границы в соответствии со стандартами ЕС; принятие стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий (включая обезвреживание противопехотных мин на сельскохозяйственных территориях); продолжение работы над составлением перечня стратегических и критически важных видов сырья.

Напомним:

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Ранее вице-премьер Юлия Свириденко сообщала, что Украина ожидает получить 12,5 млрд евро от ЕС в 2025 году в рамках Ukraine Facility.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев 24 февраля объявила, что в марте Украина получит от ЕС новый платеж в объеме 3,5 млрд евро.

Программа для Украины Ukraine Facility, которая вступила в силу 1 марта 2024 года, предусматривает предоставление до 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и кредитов на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 годы.

Подробно о программе поддержки – в статье Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС.