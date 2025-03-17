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Зеленський підписав закон про направлення ЗСУ до інших держав під час воєнного стану

Станіслав ПогоріловПонеділок, 17 березня 2025, 12:40
Зеленський підписав закон про направлення ЗСУ до інших держав під час воєнного стану
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський підписав закон про направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав під час дії воєнного стану.

Джерело: пресслужба ВРУ

Деталі: Згідно з законом № 4255-IX, у період воєнного стану з’єднання, військові частини та підрозділи ЗСУ можуть направлятися за кордон для забезпечення національної безпеки, відсічі та стримування збройної агресії, захисту суверенітету й територіальної цілісності України, а також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН.

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Повідомляється, що закон був доопрацьований з урахуванням пропозицій президент, які уточнюють процедуру ухвалення рішень про направлення підрозділів ЗСУ за кордон, деталізують порядок їх перебування за межами держави та забезпечують відповідність акту нормам міжнародного права.

Що було раніше: 15 січня парламент прийняв закон "Про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав у період дії воєнного стану", 30 січня президент Володимир Зеленський ветував та повернув цей закон до ВРУ зі своїми пропозиціями, а вже 25 лютого парламент ухвалив закон з пропозиціями Зеленського.

Збройні силиЗеленськийзакон про мови
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