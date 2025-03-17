Зеленский подписал закон о направлении ВСУ в другие государства во время военного положения

Президент Владимир Зеленский подписал закон о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства во время действия военного положения.

Источник: пресс-служба ВРУ

Детали: Согласно закону № 4255-IX, в период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 устава ООН.

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Сообщается, что закон был доработан с учетом предложений президента, которые уточняют процедуру принятия решений о направлении подразделений ВСУ за границу, детализируют порядок их пребывания за пределами государства и обеспечивают соответствие акта нормам международного права.

Что предшествовало: 15 января парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законы относительно отдельных вопросов направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства в период действия военного положения", 30 января президент Владимир Зеленский ветировал и вернул этот закон в ВРУ со своими предложениями, а уже 25 февраля парламент принял закон с предложениями Зеленского.