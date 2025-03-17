Три дитини постраждали через російський обстріл Покровська

Вранці 17 березня російські військові обстріляли Покровськ Донецької області, внаслідок атаки постраждали діти 15, 12 та 8 років.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, Донецька обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що окупанти влучили у приватний будинок, де й перебували діти. Внаслідок атаки поранено 12-річного хлопчика та двох його сестричок 8 і 15 років. У них діагностували мінно-вибухові травми, опіки, перелом, забій і закриту черепно-мозкову травму. Їм надано медичну допомогу.

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У прокуратурі зазначили, що тип озброєння наразі встановлюється. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також Філашкін зазначив, що раніше діти вже були евакуйовані до більш безпечного регіону, однак їхні батьки вирішили повернутися до Покровська.

Пряма мова Філашкіна: "Дорослі, які змушують своїх дітей сидіти під обстрілами у прифронтових містах, викликають лють.

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Не бережете себе – то вбережіть хоча б дітей! Не чекайте, поки снаряд чи бомба прилетить у ваш будинок! Евакуюйтесь!"