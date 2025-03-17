Три ребенка пострадали из-за российского обстрела Покровска

Утром 17 марта российские военные обстреляли Покровск Донецкой области, в результате атаки пострадали дети 15, 12 и 8 лет.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Донецкая областная прокуратура

Детали: Сообщается, что оккупанты попали в частный дом, где и находились дети. В результате атаки ранены 12-летний мальчик и две его сестры 8 и 15 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы, ожоги, перелом, ушиб и закрытую черепно-мозговую травму. Им оказана медицинская помощь.

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В прокуратуре отметили, что тип вооружения сейчас устанавливается. Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Также Филашкин отметил, что ранее дети уже были эвакуированы в более безопасный регион, однако их родители решили вернуться в Покровск.

Прямая речь Филашкина: "Взрослые, которые заставляют своих детей сидеть под обстрелами в прифронтовых городах, вызывают ярость.

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Не бережете себя – так уберегите хотя бы детей! Не ждите, пока снаряд или бомба прилетит в ваш дом! Эвакуируйтесь!"