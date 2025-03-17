Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Три ребенка пострадали из-за российского обстрела Покровска

Анастасия ПроцПонедельник, 17 марта 2025, 13:37
Три ребенка пострадали из-за российского обстрела Покровска
Иллюстративное фото: Getty Images

Утром 17 марта российские военные обстреляли Покровск Донецкой области, в результате атаки пострадали дети 15, 12 и 8 лет.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим ФилашкинДонецкая областная прокуратура

Детали: Сообщается, что оккупанты попали в частный дом, где и находились дети. В результате атаки ранены 12-летний мальчик и две его сестры 8 и 15 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы, ожоги, перелом, ушиб и закрытую черепно-мозговую травму. Им оказана медицинская помощь.

Реклама:

В прокуратуре отметили, что тип вооружения сейчас устанавливается. Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Также Филашкин отметил, что ранее дети уже были эвакуированы в более безопасный регион, однако их родители решили вернуться в Покровск.

Прямая речь Филашкина: "Взрослые, которые заставляют своих детей сидеть под обстрелами в прифронтовых городах, вызывают ярость.

РЕКЛАМА:

Не бережете себя – так уберегите хотя бы детей! Не ждите, пока снаряд или бомба прилетит в ваш дом! Эвакуируйтесь!"

Донецкая областьобстрелдети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украина и США соберутся на Ближнем Востоке, чтобы согласовать детали "перемирия" – Зеленский
Правительство Шольца одобрило дополнительные €3 миллиарда для Украины на этот год - СМИ
"Киевстар" купил Uklon за $155 миллионов
Трамп заявил об "очень хорошем разговоре" с Зеленским
Еврокомиссия представила "Белую книгу" для развития обороны Европы
фото, видеоВ Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева
Все новости...
Донецкая область
Зеленский: Операции ВСУ на Курщине продолжаются, также стабилизирована ситуация в Донецкой области
В Константиновке спасли женщину, которая провела 20 часов под завалами после авиаудара РФ
Россияне ранили 8 мирных жителей Покровска и Константиновки, в том числе ребенка
Последние новости
21:07
Россия возмутилась "блокадой" посольства в Молдове из-за угрозы минирования
21:02
Фонд Бойко инвестировал в более 1000 квартир в Киеве - расследование
20:35
Сборная Украины по футболу в июне сыграет на товарищеском турнире в Канаде
20:32
Российские войска ударили по Запорожью: ранены два человека
20:23
Белый дом о соглашении по недрам: сейчас в приоритете – мир в Украине
20:22
В пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" частично ограничат движение транспорта
20:22
Саммит ЕС заявит о продолжении военной поддержки Украины, несмотря на ультиматумы Путина
20:08
Трамп отклонил одно из требований Путина для прекращения огня – Белый дом
19:55
Впервые в истории возглавит женщина: Наталья Шаховская победила на выборах ректора "Львовской политехники"
19:49
Украина и США соберутся на Ближнем Востоке, чтобы согласовать детали "перемирия" – Зеленский
Все новости...
Реклама:
Реклама: