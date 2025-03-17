Ворожі ДРГ продовжують спроби прорватись на Сумщину, мінують місцевість

Російські диверсійно-розвідувальні групи продовжують спроби перетнути кордон України на в Сумській області та мінувати місцевість.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Спроби заходу ворожих ДРГ продовжуються, найбільш активно ми фіксуємо такі дії на півночі Сумської області. Водночас і для інших ділянок кордону з Росією в межах Сумської області є ризик спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

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Одну з них ще на підступах до нашого кордону виявили фактично в Сумському районі. Але це інша ділянка, ніж, до прикладу, відтинок, де Сили оборони України ведуть операцію в межах Курської області. Тому ворог продовжуватиме застосовувати різні тактики для того, щоб спробувати заходити на нашу територію".

Деталі: За словами офіцера, російські ДРГ намагаються викрити побудову української оборони, завдати ураження по українських позиціях власними силами, або ж проводити мінування місцевості.

Водночас по напрямку населених пунктів Новеньке та Журавка росіяни застосують малі штурмові з метою накопичити сили на території України та розширити зону активних бойових дій. Проте і прикордонники і підрозділи ЗСУ знищують піхотні групи росіян, які зайшли на територію України, або ще на підступах до кордону, додав Демченко.