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Вражеские ДРГ продолжают попытки прорваться на Сумщину, минируют местность

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 марта 2025, 14:02
Вражеские ДРГ продолжают попытки прорваться на Сумщину, минируют местность
Андрей Демченко. фото Дмитрия Сливного, ГПСУ

Российские диверсионно-разведывательные группы продолжают попытки пересечь границу Украины в Сумской области и минировать местность.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Попытки захода вражеских ДРГ продолжаются, наиболее активно мы фиксируем такие действия на севере Сумской области. В то же время и для других участков границы с Россией в пределах Сумской области есть риск попыток захода вражеских диверсионно-разведывательных групп.

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Одну из них еще на подступах к нашей границе обнаружили фактически в Сумском районе. Но это другой участок, чем, к примеру, отрезок, где Силы обороны Украины ведут операцию в пределах Курской области. Поэтому враг будет продолжать применять различные тактики для того, чтобы попытаться заходить на нашу территорию".

Детали: По словам офицера, российские ДРГ пытаются разоблачить построение украинской обороны, нанести поражение по украинским позициям собственными силами, или же проводить минирование местности.

В то же время по направлению населенных пунктов Новенькое и Журавка россияне применят малые штурмовые с целью накопить силы на территории Украины и расширить зону активных боевых действий. Однако и пограничники и подразделения ВСУ уничтожают пехотные группы россиян, которые зашли на территорию Украины, или еще на подступах к границе, добавил Демченко.

Сумская областьдиверсантыПограничная службавойна
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