Військова допомога: Німеччина передала Україні Gepard, дрони Vector та боєприпаси

У понеділок, 17 березня, Німеччина оновила список воєнної допомоги Україні, у який, зокрема, увійшли зенітні установки Gepard та дрони, зокрема, йдеться про 50 розвіддронів VECTOR із запасними частинами.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на оновлений перелік

Деталі: У оновлений перелік військової допомоги від Німеччини для України увійшли: 24 протимінні захищені від засідок транспортні засоби MRAP, боєприпаси до основного бойового танку Leopard 1, боєприпаси до бойових машин піхоти MARDER, боєприпаси до БМП.

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Також Україна отримала три самохідні зенітні установки Gepard, та 10 тисяч боєприпасів Gepard (боєкомплект Gepard становить 640 пострілів).

Німеччина передала Україні ракети для зенітного ракетного комплексу IRIS-T SLM середньої дальності, 5 тисяч боєприпасів 155-мм, 2 тисячі боєприпасів 122-мм, 8 тисяч боєприпасів для 120-мм міномета.

Сили оборони отримали й дрони, зокрема 50 розвіддронів VECTOR із запасними частинами.

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Також Німеччина передала 30 гусеничних дронів Gereon RCS та 30 систем виявлення дронів.

Окрім цього, Україна отримала дві бронемашини для розчищення мінних полів WISENT 1, 100 переносних систем розмінування та два мінних трали, а також лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби, штурмові гвинтівки, аптечки.

Що було раніше:

Уряд Німеччини 17 лютого оновив перелік переданої Україні військової допомоги, повідомивши про надання нової техніки, безпілотників та боєприпасів до різних систем.

14 березня писали, що домовленість ключових політичних партій Німеччини щодо великого пакета фінансування може відкрити шлях у тому числі для надання додаткової військової допомоги Україні.

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