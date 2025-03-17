Военная помощь: Германия передала Украине Gepard, дроны Vector и боеприпасы

В понедельник, 17 марта, Германия обновила список военной помощи Украине, в который, в частности, вошли зенитные установки Gepard и дроны, в частности, речь идет о 50 разведдронах VECTOR с запасными частями.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обновленный перечень

Детали: В обновленный перечень военной помощи от Германии для Украины вошли: 24 противоминные защищенные от засад транспортные средства MRAP, боеприпасы к основному боевому танку Leopard 1, боеприпасы к боевым машинам пехоты MARDER, боеприпасы к БМП.

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Также Украина получила три самоходные зенитные установки Gepard, и 10 тысяч боеприпасов Gepard (боекомплект Gepard составляет 640 выстрелов).

Германия передала Украине ракеты для зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM средней дальности, 5 тысяч боеприпасов 155-мм, 2 тысячи боеприпасов 122-мм, 8 тысяч боеприпасов для 120-мм миномета.

Силы обороны получили и дроны, в частности 50 разведдронов VECTOR с запасными частями.

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Также Германия передала 30 гусеничных дронов Gereon RCS и 30 систем обнаружения дронов.

Кроме этого, Украина получила две бронемашины для расчистки минных полей WISENT 1, 100 переносных систем разминирования и два минных трала, а также лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства, штурмовые винтовки, аптечки.

Что предшествовало:

Правительство Германии 17 февраля обновило перечень переданной Украине военной помощи, сообщив о предоставлении новой техники, беспилотников и боеприпасов к различным системам.

14 марта писали, что договоренность ключевых политических партий Германии относительно большого пакета финансирования может открыть путь в том числе для предоставления дополнительной военной помощи Украине.

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