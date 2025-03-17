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Сили оборони відмінусували російських штурмовиків у прикордонні Сумщини

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 березня 2025, 15:43
Сили оборони відмінусували російських штурмовиків у прикордонні Сумщини
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Миколаївські морпіхи разом із суміжними підрозділами ЗСУ знищили штурмові групи російських військових у прикордонні Сумської області.

Джерело: відео 36 Окремої бригади морської піхоти імені Білинського, співрозмовник "Української правди" в бригаді

Деталі: За словами джерела УП, на оприлюдненому бригадою відео зафіксовано кадри відбиття штурмових дій ворога на відтинку Свердліково (Курська обл РФ) – Новеньке Сумської області.

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За оцінкою 36-ї бригади, в результаті бойових дій противник втратив 14 осіб бойового складу вбитими і 15 – пораненими. Крім того було знищено 4 квадроцикла, якими пересувався ворог.

Сумська областьвійна
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