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Силы обороны отминусовали российских штурмовиков в приграничье Сумщины

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 марта 2025, 15:43
Силы обороны отминусовали российских штурмовиков в приграничье Сумщины
скриншот

Николаевские морпехи вместе со смежными подразделениями ВСУ уничтожили штурмовые группы российских военных в приграничье Сумской области.

Источник: видео 36 Отдельной бригады морской пехоты имени Белинского, собеседник "Украинской правды" в бригаде

Детали: По словам источника УП, на обнародованном бригадой видео зафиксированы кадры отражения штурмовых действий врага на участке Свердликово (Курская обл РФ) – Новенькое Сумской области.

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По оценке 36-й бригады, в результате боевых действий противник потерял 14 человек боевого состава убитыми и 15 – ранеными. Кроме того было уничтожено 4 квадроцикла, на которых передвигался враг.

Сумская областьвойна
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