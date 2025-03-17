ЗМІ: Прем'єр Британії готовий розмістити війська в Україні безстроково
Британський прем’єр Кір Стармер висловив готовність розмістити війська в Україні на багаторічний термін, щоб підтримувати потенційне перемир’я у розв’язаній Росією війні і запобігти повторному вторгненню.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію The Times
Деталі: Джерело The Times у британському уряді розповіло, що розгортання військ під проводом Британії буде безстроковим.
"Це буде довгострокове зобов'язання, йдеться про роки. Стільки, скільки буде потрібно для збереження мирної угоди і стримування Росії", – сказав співрозмовник видання.
Керівники оборонних відомств з "коаліції рішучих" зустрінуться в Лондоні в четвер, щоб обговорити "з великою конкретністю", де саме мають бути розгорнуті миротворчі сили.
Близько десятка країн, зокрема, Британія, Франція, Туреччина, Канада та Австралія, обговорюють плани відправити в Україну до 30 тисяч військовослужбовців. Інші країни готові допомогти зброєю та логістикою.
Однак наразі невідомо, чи будуть миротворчі сили уповноважені відкривати вогонь проти російських солдатів у разі агресії.
"Правила ведення бою", ймовірно, будуть обговорюватися найближчими днями, зазначає видання.
План передбачає припинення вогню "в повітрі і на морі", щоб можна було легко відстежувати будь-які потенційні порушення з боку Росії. За цим послідує повне припинення вогню, а потім і введення іноземного контингенту.
Передісторія:
- Росія неодноразово заявляла, що не погодиться на присутність миротворчих сил в Україні. Однак президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія не матиме права голосу в питанні розгортання іноземних військ.
- Повідомляли також, що Стармер на зустрічі лідерів "коаліції рішучих" 15 березня виклав плани щодо західного "миротворчого контингенту" для України чисельністю понад 10 тисяч військовослужбовців.
- Водночас британський премʼєр додав, що будь-які плани стосовно України після припинення вогню потребуватимуть співпраці зі Сполученими Штатами.