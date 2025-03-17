ЗМІ: Прем'єр Британії готовий розмістити війська в Україні безстроково

Британський прем’єр Кір Стармер висловив готовність розмістити війська в Україні на багаторічний термін, щоб підтримувати потенційне перемир’я у розв’язаній Росією війні і запобігти повторному вторгненню.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію The Times

Деталі: Джерело The Times у британському уряді розповіло, що розгортання військ під проводом Британії буде безстроковим.

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"Це буде довгострокове зобов'язання, йдеться про роки. Стільки, скільки буде потрібно для збереження мирної угоди і стримування Росії", – сказав співрозмовник видання.

Керівники оборонних відомств з "коаліції рішучих" зустрінуться в Лондоні в четвер, щоб обговорити "з великою конкретністю", де саме мають бути розгорнуті миротворчі сили.

Близько десятка країн, зокрема, Британія, Франція, Туреччина, Канада та Австралія, обговорюють плани відправити в Україну до 30 тисяч військовослужбовців. Інші країни готові допомогти зброєю та логістикою.

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Однак наразі невідомо, чи будуть миротворчі сили уповноважені відкривати вогонь проти російських солдатів у разі агресії.

"Правила ведення бою", ймовірно, будуть обговорюватися найближчими днями, зазначає видання.

План передбачає припинення вогню "в повітрі і на морі", щоб можна було легко відстежувати будь-які потенційні порушення з боку Росії. За цим послідує повне припинення вогню, а потім і введення іноземного контингенту.

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