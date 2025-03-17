СМИ: Премьер Британии готов разместить войска в Украине бессрочно
Британский премьер Кир Стармер выразил готовность разместить войска в Украине на многолетний срок, чтобы поддерживать потенциальное перемирие в развязанной Россией войне и предотвратить повторное вторжение.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию The Times
Детали: Источник The Times в британском правительстве рассказал, что развертывание войск под руководством Великобритании будет бессрочным.
"Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах. Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России", – сказал собеседник издания.
Руководители оборонных ведомств из "коалиции решительных" встретятся в Лондоне в четверг, чтобы обсудить "с большой конкретностью", где именно должны быть развернуты миротворческие силы.
Около десятка стран, в частности Великобритания, Франция, Турция, Канада и Австралия, обсуждают планы отправить в Украину до 30 тысяч военнослужащих. Другие страны готовы помочь оружием и логистикой.
Однако пока неизвестно, будут ли миротворческие силы уполномочены открывать огонь против российских солдат в случае агрессии.
"Правила ведения боя", вероятно, будут обсуждаться в ближайшие дни, отмечает издание.
План предусматривает прекращение огня "в воздухе и на море", чтобы можно было легко отслеживать любые потенциальные нарушения со стороны России. За этим последует полное прекращение огня, а затем и ввод иностранного контингента.
Предыстория:
- Россия неоднократно заявляла, что не согласится на присутствие миротворческих сил в Украине. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия не будет иметь права голоса в вопросе развертывания иностранных войск.
- Сообщалось также, что Стармер на встрече лидеров "коалиции решительных" 15 марта изложил планы относительно западного "миротворческого контингента" для Украины численностью более 10 тысяч военнослужащих.
- В то же время британский премьер добавил, что любые планы в отношении Украины после прекращения огня потребуют сотрудничества с Соединенными Штатами.