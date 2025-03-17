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СМИ: Премьер Британии готов разместить войска в Украине бессрочно

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоПонедельник, 17 марта 2025, 16:12
СМИ: Премьер Британии готов разместить войска в Украине бессрочно
Стармер. фото Getty Images

Британский премьер Кир Стармер выразил готовность разместить войска в Украине на многолетний срок, чтобы поддерживать потенциальное перемирие в развязанной Россией войне и предотвратить повторное вторжение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию The Times

Детали: Источник The Times в британском правительстве рассказал, что развертывание войск под руководством Великобритании будет бессрочным.

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"Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах. Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России", – сказал собеседник издания.

Руководители оборонных ведомств из "коалиции решительных" встретятся в Лондоне в четверг, чтобы обсудить "с большой конкретностью", где именно должны быть развернуты миротворческие силы.

Около десятка стран, в частности Великобритания, Франция, Турция, Канада и Австралия, обсуждают планы отправить в Украину до 30 тысяч военнослужащих. Другие страны готовы помочь оружием и логистикой.

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Однако пока неизвестно, будут ли миротворческие силы уполномочены открывать огонь против российских солдат в случае агрессии.

"Правила ведения боя", вероятно, будут обсуждаться в ближайшие дни, отмечает издание.

План предусматривает прекращение огня "в воздухе и на море", чтобы можно было легко отслеживать любые потенциальные нарушения со стороны России. За этим последует полное прекращение огня, а затем и ввод иностранного контингента.

Предыстория: 

  • Россия неоднократно заявляла, что не согласится на присутствие миротворческих сил в Украине. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия не будет иметь права голоса в вопросе развертывания иностранных войск.
  • Сообщалось также, что Стармер на встрече лидеров "коалиции решительных" 15 марта изложил планы относительно западного "миротворческого контингента" для Украины численностью более 10 тысяч военнослужащих.
  • В то же время британский премьер добавил, что любые планы в отношении Украины после прекращения огня потребуют сотрудничества с Соединенными Штатами.

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