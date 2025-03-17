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ЄС хоче надати військову допомогу Україні на 40 млрд євро

Тетяна Висоцька, Альона Мазуренко Понеділок, 17 березня 2025, 16:13
ЄС хоче надати військову допомогу Україні на 40 млрд євро
Кая Каллас, фото: Getty Images

Ініціатива високої представниці Європейського Союзу з закордонних справ Каї Каллас щодо пакета термінової військової допомоги має в планах надання Україні зброї, боєприпасів та інших типів допомоги на 40 млрд євро.

Джерело: Каллас на пресконференції після засідання Ради ЄС у закордонних справах в Брюсселі 17 березня, кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Каллас наголосила, що Європейський Союз обговорює її ініціативу з надання Україні військової допомоги на загальну суму в 40 млрд євро, яка отримала широку політичну підтримку з боку держав ЄС.

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"Щодо України, існує широка політична підтримка оборонної ініціативи у розмірі 40 мільярдів (євро). Звичайно, зараз дискусія точиться навколо деталей. На минулому засіданні Європейської ради (6 березня. – Ред.) ми отримали висновки, що нам потрібно швидко просуватися з цією ініціативою, і ми провели ще деяку роботу над цим питанням", – повідомила Кая Каллас. 

Вона додала, що "всі присутні за столом розуміли, що ми повинні продемонструвати нашу рішучість прямо зараз і підтримати Україну, щоб вона могла захистити себе".

Як повідомлялося, великий пакет військової допомоги Україні, який запропонувала Кая Каллас, буде обговорений на неформальному засіданні міністрів оборони ЄС у Варшаві 2-3 квітня. 

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Варто зауважити, що 17 березня очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто ще раз заявив, що буде протистояти пропозиціям Брюсселя щодо підтримки України.

ЄСгроші
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