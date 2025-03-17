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ЕС хочет предоставить военную помощь Украине на 40 млрд евро

Татьяна Высоцкая, Алена МазуренкоПонедельник, 17 марта 2025, 16:13
ЕС хочет предоставить военную помощь Украине на 40 млрд евро
Кая Каллас, фото: Getty Images

Инициатива высокой представительницы Европейского Союза по иностранным делам Каи Каллас относительно пакета срочной военной помощи включает предоставление Украине оружия, боеприпасов и других типов помощи на 40 млрд евро.

Источник: Каллас на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 17 марта, корреспондент "Европейской правды"

Детали: Каллас отметила, что Европейский Союз обсуждает ее инициативу по предоставлению Украине военной помощи на общую сумму в 40 млрд евро, которая получила широкую политическую поддержку со стороны государств ЕС.

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"Что касается Украины, то существует широкая политическая поддержка оборонной инициативы в размере 40 миллиардов (евро). Конечно, сейчас дискуссия идет вокруг деталей. На прошлом заседании Европейского совета (6 марта. – Ред.) мы получили выводы, что нам нужно быстро продвигаться с этой инициативой, и мы провели еще некоторую работу над этим вопросом", – сообщила Кая Каллас.

Она добавила, что "все присутствующие за столом понимали, что мы должны продемонстрировать нашу решимость прямо сейчас и поддержать Украину, чтобы она могла защитить себя".

Как сообщалось, большой пакет военной помощи Украине, который предложила Кая Каллас, будет обсужден на неформальном заседании министров обороны ЕС в Варшаве 2-3 апреля.

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Стоит заметить, что 17 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто еще раз заявил, что будет противостоять предложениям Брюсселя по поддержке Украины.

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