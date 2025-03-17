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Лідери ЄС закличуть Росію показати справжнє бажання завершити війну – ЗМІ

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 17 березня 2025, 17:58
Лідери ЄС закличуть Росію показати справжнє бажання завершити війну – ЗМІ
фото: Getty Images

Лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі 20-21 березня планують ухвалити спільну заяву, в якій закличуть Росію продемонструвати реальну готовність завершити війну в Україні.

Джерело: чеське інформагентство ČTK, у розпорядженні якого опинився проєкт підсумкового документа саміту, пише "Європейська правда"

Деталі: За інформацією ČTK, лідери ЄС у висновках саміту підтвердять підтримку "всеосяжного, справедливого і тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права".

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Вони також привітають домовленості України та США за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня, зокрема "пропозицію щодо угоди про припинення вогню, гуманітарні зусилля та відновлення обміну розвідданими та допомоги у сфері безпеки з боку США".

"Європейська рада закликає Росію продемонструвати справжню політичну волю до припинення війни", – йдеться в проєкті висновків саміту ЄС, який цитує інформагентство.

На черговому саміті ЄС, який запланований 20-21 березня, очікується виступ президента України Володимира Зеленського.

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Тим часом представники Угорщини наполягають на скороченні розділу про Україну в підсумковому документі саміту, вилучивши з його тексту згадки про продовження військової підтримки України та про "мир з позиції сили".

ЄСРосіяросійсько-українська війна
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