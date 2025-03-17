Лидеры ЕС призовут Россию показать настоящее желание завершить войну - СМИ

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе 20-21 марта планируют принять совместное заявление, в котором призовут Россию продемонстрировать реальную готовность завершить войну в Украине.

Источник: чешское информагентство ČTK, в распоряжении которого оказался проект итогового документа саммита, пишет "Европейская правда"

Детали: По информации ČTK, лидеры ЕС в выводах саммита подтвердят поддержку "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН и международного права".

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Они также приветствуют договоренности Украины и США по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта, в частности "предложение о соглашении о прекращении огня, гуманитарные усилия и возобновление обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США".

"Европейский совет призывает Россию продемонстрировать настоящую политическую волю к прекращению войны", – говорится в проекте выводов саммита ЕС, который цитирует информагентство.

На очередном саммите ЕС, который запланирован 20-21 марта, ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского.

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Между тем представители Венгрии настаивают на сокращении раздела об Украине в итоговом документе саммита, изъяв из его текста упоминания о продолжении военной поддержки Украины и о "мире с позиции силы".