СБУ заборонила в’їзд румунській політикині, яка зазіхає на території України

Служба безпеки України на 3 роки заборонила в’їзд в Україну голові проросійської румунської партії "SOS Румунія" Діані Йованович-Шошоаке, яка підтримує війну РФ проти України.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними української спецслужби, зарубіжна політикиня пише листи російському правителю Володимиру Путіну, в яких вихваляє повномасштабне вторгнення Росії в Україну і закликає до захоплення української держави.

Реклама:

Водночас Шошоаке ставить під сумнів національний суверенітет та міжнародно визнані кордони України, зокрема в її західних та південно-західних регіонах.

Крім того, іноземка регулярно поширює наративи Кремля під час своїх публічних виступів на території Румунії та інших країн Євросоюзу.

Що передувало: Антиукраїнська лідерка румунської партії S.O.S. România Діана Шошоаке написала листа російському правителю Володимиру Путіну, де поскаржилась на відмову зареєструвати її кандидаткою в президенти Румунії й заявила, що хоче "повернути" нібито румунські території, які належать Україні.