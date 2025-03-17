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СБУ запретила въезд главе румынской партии, посягающей на территории Украины

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 марта 2025, 18:51
СБУ запретила въезд главе румынской партии, посягающей на территории Украины
иллюстрация СБУ

Служба безопасности Украины на 3 года запретила въезд в Украину главе пророссийской румынской партии "SOS Румыния" Диане Йованович-Шошоаке, которая поддерживает войну РФ против Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным украинской спецслужбы, зарубежный политик пишет письма российскому правителю Владимиру Путину, в которых одобряет полномасштабное вторжение России в Украину и призывает к захвату украинского государства.

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В то же время Шошоаке ставит под сомнение национальный суверенитет и международно признанные границы Украины, в частности в ее западных и юго-западных регионах.

Кроме того, иностранка регулярно распространяет нарративы Кремля во время своих публичных выступлений на территории Румынии и других стран Евросоюза.

Что предшествовало: Антиукраинская лидер румынской партии S.O.S. România Диана Шошоаке написала письмо российскому правителю Владимиру Путину, где пожаловалась на отказ зарегистрировать ее кандидатом в президенты Румынии и заявила, что хочет "вернуть" якобы румынские территории, принадлежащие Украине.

СБУРумыниясанкции
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