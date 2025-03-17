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Леммі: Пауза в отриманні Україною розвідданих від США значно не вплинула на війну

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловПонеділок, 17 березня 2025, 19:37
Леммі: Пауза в отриманні Україною розвідданих від США значно не вплинула на війну
фото: Getty Images

Голова МЗС Великої Британії Девід Леммі запевняє, що пауза в отриманні розвідувальної інформації та військової допомоги Україною від США "не мала істотного впливу" на перебіг війни, оскільки була коротка.

Джерело: заяву очільника британського МЗС наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Обговорюючи пропозицію про припинення вогню, Леммі сказав, що Велика Британія готова розглянути можливість введення британських військ на територію країни, "але при цьому має бути підтримка з боку США".

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"На карту поставлено не тільки майбутнє України, а й колективна безпека нашого континенту, а отже, і прямі національні інтереси Великої Британії", – каже він.

Міністр закордонних справ також заявив, що Росія повинна "заплатити за шкоду, яку вона завдає" Україні, і буде обговорюватися питання про "перехід від заморожування до вилучення" російських активів.

Нагадаємо, після перепалки за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського і віцепрезидента США Джей Ді Венса Вашингтон поставив на паузу військову допомогу Україні та обмежив обмін розвідданими.

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Згодом  за підсумками переговорів у Саудівській Аравії США скасували паузу в обміні розвідувальними даними з Україною та відновили поставки військової допомоги.

СШАУкраїнаВелика Британіярозвідка
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